انت الان تتابع تفاصيل خبر حل فريد.. القطريون يفتحون بيوتهم أمام زوار المونديال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 08:06 مساءً - دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، مالكي ومطوّري العقارات والوحدات السكنية في قطر للتقدّم بطلب لإبداء رغبتهم في توفير أماكن إقامة للزوار والمشجعين خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في خطوة تضمن "عدم بناء فنادق ووحدات سكنية زائدة عن حاجة السوق المحلية بعد البطولة".

ويجب على المُلاك الراغبين في تأجير مساكن أو وحدات سكنية، لمدة 6 أو 12 أو 18 شهراً، التقدّم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا، التي تُعد الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال قطر.

واشترطت أن يكون العقار المراد تأجيره ضمن "مجمع فيلات، أو برج سكني، أو مبانٍ متعددة الاستخدام"، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع العقارات تحت الإنشاء بعين الاعتبار شريطة أن يُستكمل بناؤها نهاية عام 2021".

ويجب على مالك العقار تجهيز الوحدة السكنية التي يرغب بتأجيرها لتكون مؤثّثة بالكامل، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمستأجِر. كما يلتزم مالك العقار بتوفير وسيلة نقل للمستأجِر في حال كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام.

وأوضحت أن السابع من مارس المقبل سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار ستُحدّد "وفق مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها، وموقعها الجغرافي".

وفي هذا الإطار قالت فاطمة فخرو، نائبة رئيس مكتب العمليات لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: إن هذه الحملة "تهدف إلى الاستفادة من العقارات والمساكن المتاحة في قطر، ودعم الجهود في توفير خيارات إقامة متعددة للزوار والمشجعين خلال مونديال 2022".

وشددت على أن هذا التوجه سيجسّد مفهوم الاستدامة؛ إذ يضمن "عدم بناء فنادق ووحدات سكنية زائدة عن حاجة السوق المحلية بعد البطولة المونديالية".

ولفتت "فخرو" إلى أن اللجنة العليا تحرص على "توفير باقة من خيارات الإقامة للقادمين لقطر بحلول عام 2022، بما في ذلك فنادق، وقرى مشجّعين، وبواخر سياحية"، موضحة أن إضافة الوحدات السكنية المؤثّثة "ستُسهم في توفير خيارات إقامة إضافية تلبّي احتياجات الزوار، وتلائم ميزانياتهم خلال البطولة أو قبلها".

ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، ومواني، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية من أجل استقبال ما يزيد على مليون ونصف المليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.