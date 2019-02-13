انت الان تتابع تفاصيل خبر بطل إيطاليا سيدفع 74 ألف دولار يومياً لهذا اللاعب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 08:06 مساءً - نجح نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، في التعاقد مع الويلزي آرون رامسي من صفوف آرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن الدولي الويلزي سيتقاضى راتباً أسبوعياً سيجعله أعلى اللاعبين البريطانيين أجراً في تاريخ "اللعبة الشعبية الأولى في العالم"؛ إذ سينال أكثر من نصف مليون دولار أمريكي أسبوعياً.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن راتب رامسي سيكون نحو 74 ألف دولار في اليوم؛ أي أكثر من ثلاثة آلاف دولار في الساعة، وهو أكثر من خمسين دولاراً في الدقيقة الواحدة.

وبات رامسي ثامن أعلى اللاعبين أجراً في العالم، متفوقاً على زميله السابق في النادي اللندني، الألماني مسعود أوزيل ونجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وسيلتحق لاعب آرسنال بتشكيلة يوفنتوس في الصيف المقبل لمدة أربع سنوات، ليصبح ثالث ويلزي يلعب لفريق "السيدة العجوز" بعد جون تشارلز بين عامي 1957 و1962، وإيان راش.

وشغل الويلزي عدة مراكز؛ إذ لعب في خط الوسط ومهاجماً على الأطراف خلال 11 عاماً قضاها في النادي اللندني، الذي فضّل اللعب له رغم رغبة السير أليكس فيرغسون بانتدابه إلى صفوف مانشستر يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن رامسي سُمي قائداً لمنتخب ويلز في عام 2011، ليكون أصغر لاعب يرتدي شارة القيادة في تاريخ منتخب بلاده.