شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل خارج قائمة آرسنال لمواجهة باتي بوريسوف باليورباليج والان مع التفاصيل
الخليج 365- خرج النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال من قائمة فريقه المسافرة إلى بيلاروسيا لمواجهة فريق باتي بوريسوف غدا الخميس في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.
ويعاني أوزيل من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الأسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، والذي لا يفضل الاعتماد على نجم ريال مدريد السابق خلال الفترة الأخيرة.
وكانت صحيفة دايلي ميل أكدت أن مجلس إدارة نادي ارسنال بدأ يفقد صبره من تصرفات أوزيل لغيابه عن العديد من المباريات بسبب التحجج بالمرض ومشاكل الظهر المستمرة أو إصابة يعاني منها في الركبة.
بينما شهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد النني، والذي لا يشارك أيضا مع آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزيل خارج قائمة آرسنال لمواجهة باتي بوريسوف باليورباليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.