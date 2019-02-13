شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ عن مباراة بيراميدز والأهلي: هنلعب ولا أيه؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على الأحداث الأخيرة بخصوص مباراة بيراميدز مع الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 28 من فبراير الجاري.

وكتب تركي أل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، "حنلعب والا اييييه؟!، والا لسه القعدة الدايمة ما خلصتش؟!، احنا ما تفرقش معانا.. نفوز نخسر نتعادل.. أهم حاجة بناخد قرار".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي رفض أجراء أي تعديل في جدول ومواعيد المباريات المعلنة مسبقا من الاتحاد المصري لكرة القدم، مهددا بالانسحاب من خوض المباراة بعد تبديلها من مسابقة الدوري إلى بطولة الكأس.