انت الان تتابع مدرب الإسماعيلي: تذكروا ما فعله الأهلي بفريق الأحلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

أكد أحمد قناوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أن المنافسة على لقب بطولة الدوري لم تحسم بعد، مشيرًا إلى أن الزمالك هو الأقرب للفوز بالمسابقة، لكنها لم تحسم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" عبر راديو "أون سبورت"، قائلًا: "الزمالك الأفضل فنيا ويبدو الأقرب للقب الدوري، فهو فريق يضم لاعبين مميزين ويعيش حالة جديدة فنيًا وإداريًا.. لكن البطولة لم تحسم بعد، خاصة في ظل وجود بيراميدز، الذي يعد ضمن دائرة المرشحين، فهو فريق يضم لاعبين كبار وملايين تركض على الأرض".

وواصل حديثه، قائلًا: "الأهلي دائما يمر بهذا الموقف، ونجح في التقدم من المركز الثالث إلى الأول، فهو يمتلك روح البطولة والقتال لآخر وقت، والمنافسة لما بعد الدقيقة 90.. الكل يتذكر ما فعله الأهلي مع فريق الأحلام بالزمالك، الذي كان متفوقا بفارق 11 نقطة، إلا أن المارد الأحمر نجح في تعويض الفارق، وتوج بلقب