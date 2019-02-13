انت الان تتابع حلمى طولان يتحدث عن صفقات يناير وثغرات الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هانى العوضى ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
يرى حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لنادى الاتحاد السكندرى، أن إدارة الفريق السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قامت بتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وقال فى المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه أمام الهلال السعودى والتى ستقام يوم السبت المقبل بكأس زايد للأندية الأبطال: "جميع اللاعبين الذى تم ضمهم جاءوا بعد اتفاق الجهاز الفنى بأكمله وبالإجماع اخترنا من بين 50 لاعبا تم عرضهم علينا، ولدينا بعض الثغرات سيتم علاجها خلال الموسم المقبل".
وأضاف: "نواجه مشكلة فى عمق الفريق، وهى مشكلة فى كل الأندية المصرية وحاولنا دعم تلك المنطقة وقمنا بضم محمد أنور من وادى دجلة ولاعب برازيلى ولكن التأقلم لم يظهر بعد رغم المستوى المميز للاعبين ولك مثل فى فلافيو مهاجم الأهلي اسلابق الذي جلس أكثر من موسم ليتألق ونفس الأمر مع أزارو". وتابع: "اللاعبون
وأضاف: "نواجه مشكلة فى عمق الفريق، وهى مشكلة فى كل الأندية المصرية وحاولنا دعم تلك المنطقة وقمنا بضم محمد أنور من وادى دجلة ولاعب برازيلى ولكن التأقلم لم يظهر بعد رغم المستوى المميز للاعبين ولك مثل فى فلافيو مهاجم الأهلي اسلابق الذي جلس أكثر من موسم ليتألق ونفس الأمر مع أزارو".
وتابع: "اللاعبون الأجانب يحصلون على وقت أكثر من المصريين للتأقلم مع الفريق بخلاف اللاعب المصرى، ولا بد من الصبر على اللاعبين خاصة إن تشوكا لاعب جيد لكنه لم يتأقلم بعد، مشيرا إلى أن عامل الوقت وموقفنا بالدورى هو ما يجعل الجميع يشعر بالقلق لكنني أؤكد أن الصفقات على مستوى عالى".
واختتم: "هذا الموسم اتفقت مع محمد مصيلحى إننا نبنى فريقا محترما وعندما نتعاقد مع 11 لاعبا منهم اثنان فقط إعارة فهذا يدل على أننا نبنى فريقا".
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