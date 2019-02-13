الان تتابع الفيصلي يعود من بعيد برباعية مثيرة أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الفيصلي فوزا مثيرا أمام الاتفاق 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين. وكان الفيصلي متأخرا بنتيجة 3-1 واستطاع العودة وتسجيل 3 أهداف منذ بداية الدقيقة 87 وحتى النهاية، ليحقق فوزا مثيرا برباعية.

تقدم الاتفاق في الدقيقة 20 عن طريق كريستيان جيوانكا ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ثم قلص فهد الأنصاري الفارق في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين لهدف. وعاد محمد الكويكبي ليسجل الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 74. قبل أن يسجل دينلسون جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 87. وسجل فهد الأنصاري الهدف الثاني له والتعادل لفريقه في الدقيقة 95.

وأخيرا وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يسجل لويس جوستافو هدف فوز الفيصلي بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس رايس مبولحي.

بهذه النتيجة وصل الفيصلي إلى النقطة 27 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 27 أيضا وتراجع للمركز الثامن.