شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» في قائمة أرسنال لمواجهة باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، عن قئمة فريقة التي ستواجه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، والتي ستجمعهما غدا الخميس، على ملعب بوريسوف أرينا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة أرسنال، تواجد النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، في ظل اعتماد إيمري عليه بشكل أساسي في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت القائمة كالتالي: