طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، لإدارة مباراة بيراميدز ضد سموحة، غدًا، ضمن الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.
وسيعاون سيموفيتش مواطنوه، دان بيتروفيتش وبويان بانوفيتش وإيمولش جورجيتش، وذلك بعدما طلب بيراميدز تعيين حكام أوربيين لهذه المباراة.ويعد سيموفتش من الحكام الدوليين، لكنه أدار مباراة دولية وحيدة من قبل، وكانت ودية بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا للشباب.
وسيخوض بيراميدز غدًا، أول لقاء تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد، رامون دياز.
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