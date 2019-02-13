شكرا لقرائتكم اخبار كريستيانو رونالدو اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019 المدير الرياضى ليوفنتوس يبرئ الدون من خيانة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستعد يوفنتوس بقيادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من خوض مواجهى فروسينونى بعد غد الجمعة فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى.

المدير الرياضى ليوفنتوس يبرئ رونالدو من خيانة ريال مدريد

برأ فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالى البرتغالى كريستيانو رونالدو من سيناريو خيانة ريال مدريد قبل إنتقاله إلى السيدة العجوز الصيف الماضى.

قال باراتيتشي فى تصريحات نقلتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، إن أول حوار جمعه بخورخي مينديز، وكيل كريستيانو رونالدو، بشأن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس، كان عقب مباراة الأخير مع ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أشار المدير الرياضى للسيدة العجوز، أنه أعتقد فى البداية أن ما يقوله مينديز مجرد مزحة، قبل أن يقابله مرة أخرى ويوضح راتب اللاعب وقيمة الصفقة، من أجل أن يوافق الدون وريال مدريد على إتمامها بشكل نهائى.

وبهذا ينفى باراتيتشي المدير الرياضى لفريق يوفنتوس التقارير التى أشارت إلى أن رونالدو قد حدد وجهته الجديدة في مطلع عام 2018، وقبل مباراة يوفنتوس والريال، في دوري الأبطال.