شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ للأهلي: هنلعب ولا أيه!! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رسالة للأهلي طالبهم فيها بحسم موقفهم من مواجهة بيراميدز في كاس مصر والتى تقرر لها يوم 28 فبراير الجاري في دور الـ 16 من المسابقة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الشخصي فيسبوك :" حنلعب والا اييييه ؟؟!! والا لسه القعدة الدايمة ماخلصتش ؟؟!!! احنا ماتفرقش معانا .. نفوز نخسر نتعادل .. اهم حاجه بناخد قرار!!.

كان بيراميدز قد طلب تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري لحين اقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقرر اتحدا الكرة استبدال المباراة من بطولة الدوري لمسابقة الكأس بين الأهلي وبيراميدز، وهو ما كان يتحفظ عليه مجلس الأهلي وقرر انه في انعقاد دائم لحل الأزمة.