شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعتمد 7 ملايين لأبطال أولمبياد الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 7 ملايين و171 ألف جنيه ، للصرف مكافآت أبطال بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب الأخيرة، التي أقيمت في الأرجنتين في شهر أكتوبر الماضي.

واحتلت البعثة المصرية المركز الــ٢٢ في جدول ميداليات الدورة، محتلا المركز الأول على الدول الأفريقية والعربية في جدول الميداليات، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة بواقع ٣ ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و٧ ميداليات برونزية.

ويحصل صاحب الميدالية الذهبية علي 375 ألف جنيه ، والميدالية الفضية علي 281 ألف جنيه و الميدالية البرونزية علي 187 ألف جنيه .