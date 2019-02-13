شكرا لقرائتكم الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق في الوقت القاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الفيصلي فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق 4-3، يوم الأربعاء، بعدما نجح بقلب الطاولة على ضيفه في الوقت القاتل في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق في الشوط الأول الذي احتاج 20 دقيقة حتى تمكن مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الكويكبي ليحول الكرة بالشباك، وواصل الاتفاق هجومه وتمكن مهاجمه الأرجنتيني غوانكا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31 بعدما أكمل تمريرة زميلة التونسي فخر الدين بن يوسف في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي سريعاً كاد لاعبه البرازيلي روجيرو أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما حول عرضية زميلة حمدان الشمراني برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الجزائري رايس مبولحي، وعند الدقيقة 45+2 نجح الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل الهدف الأول للفيصلي بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الاتفاق.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه محمد الكويكبي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميلة غوانكا ليخترق دفاع الفيصلي ويسدد الكرة قوية في شباك الحارس مصطفى ملائكة، وحاول الفيصلي العودة مجدداً الى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه خاليم هايلند كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن لاعبه مهاجمه البرازيلي دينلسون من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 87 من ركلة جزاء، وكثف الفيصلي هجومه ونجح لاعبه الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل هدف التعادل عندالدقيقة 90+5 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الاتفاق، ولم يتوقف هجوم الفيصلي ونجح لاعبه البرازيلي لويس غوستافو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+8 بعد تلقيه تمريرة من مواطنه روجيرو ليسدد الكرة في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي 27 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.