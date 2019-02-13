شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة " ندانى " الحدود أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الكاميرونى سيريل ندانى لاعب فريق حرس الحدود لاختبار طبى غدا قبل انطلاق المران الختامى للفريق استعدادا لمباراة بتروجت بعد الإصابة التى لحقت به بإجهاد فى العضلة الضامة أثناء مباراة فريقه أمام الأهلى ضمن مباريات الجولة الجولة الـ21 من عمر الدورى الممتاز والتى فاز الفريق الأحمر بهدف مقابل لا شئ .

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيرة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب المكس بالاسكندرية، بعد غدا الجمعة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة.