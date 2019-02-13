صور.. جمهور الزمالك يُزين مدرجات البرج استعدادا لمواجهة نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور الزمالك فى التواجد بمدرجات ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.
جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات البرج
يتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.
جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات البرج
جمهور الزمالك يتوافد على مدرجات البرج
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