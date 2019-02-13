شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعتمد 7 ملايين جنيه لصرف مكافآت أبطال أوليمبياد الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 7 ملايين و171 ألف جنيه ، لصرف مكافآت أبطال بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب الأخيرة، التي أقيمت في الأرجنتين في شهر أكتوبر الماضي.

واحتلت البعثة المصرية المركز الــ22 في جدول ميداليات الدورة، محتلا المركز الأول على الدول الأفريقية والعربية في جدول الميداليات، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.



ويحصل صاحب الميدالية الذهبية علي 375 ألف جنيه ، والميدالية الفضية علي 281 ألف جنيه و الميدالية البرونزية علي 187 ألف جنيه .



