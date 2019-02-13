شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي يلتقي بمستثمر صيني لدراسة انشاء مصنع للدراجات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستثمر الصيني لى يانج صاحب أحدى المجموعات الدولية وذلك لبحث دراسة إقامة المستثمر لمصنع دراجات في مصر.

رحب صبحي بالمستثمر الصيني في مصر وأثني على رغبته في الاستثمار في مصر ، مؤكدا أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار لما تحظي به من استقرار ومناخ خصب للاستثمار بالإضافة الي وجود قانون الاستثمار الجديد الداعم للاستثمار.

مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة تضع نصب أعينها الشراكة المجتمعية مع المستثمرين وتعمل على إشراك القطاع الخاص للنهوض بالرياضة في مصر ونشر رياضة الدراجات وما لها من مميزات وفوائد علي الصحة العامة للفرد في المجتمع.