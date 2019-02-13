طاقم حكام صربي لإدارة مباراة بيراميدز وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، اسناء إدارة مباراة بيراميدز وسموحة ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز لطاقم حكام من صربيا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في منشور رسمي اليوم الأربعاء عن طاقم صربي سيقوم بإدارة مباراة بيراميدز التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غدًا الخميس باستاد الدفاع الجوي.

ويتكون الطاقم من: نوراك سيموريتش ، دان بيتروفيتش ، بويان بانوفيتش ، ايمولش جورجيتش.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة أما سموحة فيتواجد في المركز التاسع بـ25 نقطة.