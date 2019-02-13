اتحاد الكرة يعدل مواعيد 5 مباريات في الدوري والكاس بسبب الاسماعيلي

كتب - كريم عبد المحسن:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تعديل موعد 5 مباريات في الدوري وكأس مصر، بعدما حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، موعد مواجهتي الاسماعيلي مع شباب قسطنطينة الجزائري

في الجولتين الثالثة والرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واعلن الكاف اقامة المباراة الاولى في مصر يوم 23 فبراير الجاري في مصر، على ان تقام المواجهة

الثانية يوم 2 مارس في الجزائر.

وتتمثل الازمة في ان لجنة المسابقات، حددت يوم 21 فبراير موعد لمواجهة الاسماعيلي والاتحاد في كأس مصر، ويوم 25 موعدا لمواجهة الدراويش وطلائع الجيش في الدوري، بجانب تحديد يوم 1 مارس موعدا لمواجهة الاسماعيلي مع سموحة بالدوري.