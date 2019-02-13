اونلاين | AS Goal | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر يلا شوت

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يستضيف نادي أياكس امستردام الهولندي، منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء في العاشرة مساءً على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني للمحافظة على لقبه المفضل للمرة الرابعة على التوالي، بعد تحقيق دوري ابطال اوروبا في الثلاث نسخ الأخيرة.

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بينما يرغب نادي اياكس في تقديم أداء مميز، مثلما فعل في دور المجموعات، حيث لم يهزم في الدور الماضي خلال ال6 مباريات، حيث تعادل مع نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال المواجهتين في الذهاب والإياب.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ريجولين.

خط الوسط : مودريتش - كروس - كاسيميرو - فينسيوس.

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيما.

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق أياكس بتشكيلة مكونة من عناصر شباب كالتالي :-

حراسة المرمى : اونانا.

خط الدفاع : كريستينسين - دي ليخت - بليند - تاجليافيكو.

خط الوسط : لاسي - دي يونج - حكيم زياش - فان دا بيك.

خط الهجوم : تاديتش - هونتلر.

ونجح نادي ريال مدريد في العودة للمنافسة على الليجا الإسبانية، بعد تحقيق سلسلة انتصارات، وكانت آخرها الفوز في الديربي على حساب أتليتكو مدريد، بنتيجة 3-1 واحرز الأهداف كل من "راموس - بيل - كاسيميرو".

ويحتل نادي اياكس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي، حيث يملك 50 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ايندهوفن في الفترة الأخيرة.

ويعد تاديتش من أبرز اللاعبين في فريق اياكس، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي انضم للفريق الهولندي في بداية الموسم الحالي من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

ويريد لاعبو الفريق الأبيض في تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعدما وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتعادل في مباراة الذهاب ضد نادي برشلونة، بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الكامب نو.

ورحل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في بداية الموسم الحالي، منتقلا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، مما أثر على أداء الملكي في هذا الموسم، ولكن بدأ الملكي في استعادة مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وسجّل بنزيما ثلاثة اهداف في ستة مباريات بدوري أبطال أوروبا أوروبا هذا الموسم، والفرنسي سيريد ان يكسر الرقم القياسي له بسبعة اهداف في موسم 2011/12