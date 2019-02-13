اونلاين | بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم الأربعاء 13/2/2019

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة اللاعبين الذين سينتظمون في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه الجزائري غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت القائمة عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، الذي غاب عن مواجهة الزمالك المحلية الأخيرة أمام النجوم بسبب الإصابة.

بينما شهدت قائمة الزمالك غياب كل من مصطفى فتحي للإصابة، إلى جانب محمد حسن، محمود عبد العزيز، أحمد سيد "زيزو"، محمد إبراهيم، عمر صلاح، حازم إمام وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

يقدم موقع «الخليج 365 سبورت» بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك ونصر حسين داي، في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019.