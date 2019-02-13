اونلاين | “الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

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أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق يحارب من أجل الفوز بكل المباريات. ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري ضمن الجولة الثانية لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وقال جروس بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة "كل فرق المجموعة تمتلك فرصة التأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية، الفريق الجزائري ليس سهلا، ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات". وتابع "يجب أن نكون على أتم الاستعداد لتلك المباراة، نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا، نريد تسجيل هدفين على الأقل وعدم استقبال أي هدف، تفاصيل صغيرة تحسم اللقاء". واستمر "في مباراة جورماهيا التي خسرها الفريق لم ندافع بالشكل المطلوب، يجب في مباراة حسين داي أن يكون هناك تركيزا في الجانب الدفاعي". “الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد “الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

تقدم "الخليج 365"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي".

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب بالإسكندرية " بحضور قرابة 10 الآف مشجع، بخلاف الدعوات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على الهواء مباشرة، في إطار يتقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.

- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط بالمجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولي بنتيجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني، فيما يأمل نصر حسين داي في العودة من الإسكندرية بنتيجة ايجابية سواء بالفوز أول التعادل، خاصة بعد فوزه في اللقاء الأول للجموعة علي بترو اتلتيكو الانجولي بنتيجة 2-1 في الجزائري.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد

ويتصدر المجموعة جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي نصر حسين داي بنفس رصيد النقاط 3 في المركز الثاني، وبترو اتلتيكو ثالثا بدون نقاط، والزمالك رابعا بدون نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائري في الكونفيدرالية.

“الان Match” مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يلا شوت جديد zamalek ماتش الزمالك ضد نصر حسين داى|كاس الكونفد