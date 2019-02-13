اونلاين | يلا شوت Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين يلا شوت الجديد yalla shoot

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نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، وذلك ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب يوهان كرويف أرينا “أمستردام أرينا سابقا” الذي يتسع إلى حوالي 52 ألف متفرج من المدرجات، لقاء مرتقب بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث يسعى الريال في العودة إلى بلاده بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بأسبانيا، فيما يأمل النادي الهولندي في تحقيق انتصار يساعده على تخطي عقبة حامل اللقب، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد أمام أياكس الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المشاهدين العربية.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب "أمستردام أرينا"، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاعة عبر قنوات "بي إن سبورت".

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، على غرار أياكس الذي يشرف عليه المدرب إريك تن هاج (49 عاما) الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن أيندهوفن المتصدر.

ويحمل ريال الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة (13) وتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما توّج أياكس أربع مرات بين 1971 و1973 وفي 1995.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين في الدوري دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيلعب كلاً من ريال مدريد ضد اياكس امستردام في أطار ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال وسوف نقوم من خلال تلك المقالة بتقديم البث المباشر للقاء مجاناً وتوفير رابط متعدد الجودات لمشاهدة قمة الكرة الأوروبية في هذا الأسبوع، والتي تجمع بين الريال واياكس مباشرة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد اياكس امستردام yalla shoot، تلك المباراة هي هامة للفريقين من اجل التأهل إلي دور الثمانية، ونتيجتها ستحدد ما ستكون عليه مباراة الإياب، وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام في العاصمة الهولندية أمستردام، وسنوفر لكم رابط مشاهدة ماتش الريال والأتلتيكو يلا شوت kooralive بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق.