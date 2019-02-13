اونلاين | مشاهدة لعبة الرجاء المغربي ضد اوتوهو بث مباشر اليوم الاربعاء 13-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة لعبة الرجاء المغربي ضد اوتوهو بث مباشر اليوم الاربعاء 13-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة قوية يلتقي فريق الرجاء البيضاوي المغربي مع نظيره اوتوهو في ثاني جولات الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام بينهما في السادسة مساءا.

وتعادل الرجاء في اللقاء الأول له أمام حسنية أغادير، بينما تعادل ايضا اوتوهو مع نادي نهضة بركان.

ويسعى الرجاء المغربي للحفاظ على لقبه الذي توج به في العام الماضي على حساب فيتا كلوب.

وهنا نقدم خدمة البث المباشر لمبارااة الرجاء وأوتوهو .