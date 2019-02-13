رياضة | تعرف علي قائمة طنطا لمواجهة كفر الشيخ غدا

استقر أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا علي قائمة الفريق التي ستواجه نظيره كفر الشيخ عصر الغد بالجولة 18 للمجموعة الثالثة بحري من دوري "الممتاز ب"، وجاءت القائمة كالتالي:-

اسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، ومحمد العشري، وسليمان عبدربه، ومحمد الشاذلي، وأحمد فوزي، ومحمد اسعد، ومصطفي امين، وباسم عبدالعزيز، وحسين رمضان، وعلاء البدري، وحسام غالي، واسامة مرعي، ومحمود ميكي، وأحمد قطاوي، وعبدالرحمن الدح، وإسماعيل بامبا، وكريم اسامة، ومحمد مودي.

يستضيف اللقاء ملعب نادي طنطا في الثانية والنصف، وطنطا المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بعد تعادله سلبيا بلدية المحلة بالجولة الماضية، بينما يأتي كفر الشيخ في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وتعادل مع فاركو بثنائية لكل فريق بالجولة الماضية.