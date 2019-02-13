رياضة | تشيلسي يستخدم زيدان للتحايل على هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستخدم زيدان للتحايل على هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي تشيلسي ترغب بقوة في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري الذي تقترب من إصدار قرار بإقالته خلال الفترة القصيرة المقبلة بسبب سوء نتائج الفريق.

وكان فريق تشيلسي قد تلقى هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفية مساء الأحد الماضي وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتوقع أن تتم إقالة ساري خلال الشهر الجاري في حال تعثر النتائج مجدداً حيثُ سيلتقي في الفترة المقبلة مع مالمو في الدوري الأوروبي، ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومان سيتي في نهائي كأس كاراباو وتوتنهام في الدوري الممتاز.

وذكرت صحيفة "الصن" الانجليزية أن مجلس إدارة تشلسي حريص على التعاقد مع زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد وسيحرص على توليه منصبه مباشرة حال إقالة ساري، وتشير التقارير إلى أن هناك مناقشات بين الإدارة بعد فضيحة مانشستر سيتي.

وترى إدارة تشيلسي أن التعاقد مع زيدان سيساعدها في إقناع البلجيكي إيدين هازارد بالبقاء وعدم الرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل كما تشير التقارير الصحفية حيثُ ارتبط اسم اللاعب كثيراً بالدوري الاسباني.

ويعتبر أيضاً زيدان من أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد خلفاً لجوزيه مورينيو رغن أن المدرب أولي سولسكاير قد قادهم في 10 انتصارات في 12 مباراة منذ توليه منصب المدير المؤقت.

يذكر فأن زيدان قد أعلن استقالته من تدريب ريال مدريد بعد فوزه للمرة الثالثة بلقب دوري أبطال أوروبا في خبر صدم كل عشاق ومحبي الملكي الذي تأثر كثيراً بعد رحيله.