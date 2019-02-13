رياضة | أهداف مباراة - نكانا الزامبي 2 × 1 الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نكانا الزامبي 2 × 1 الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
نكانا - زامبيا
2
x
15:00
1
الهلال - السودان
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
18:00
0
أوثو دويو - الكونجو
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
حسنية أكادير - المغرب
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
21:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
الزمالك - مصر
-
x
21:00
-
نصر حسين داي - الجزائر