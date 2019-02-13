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رياضة | أهداف مباراة - نكانا الزامبي 2 × 1 الهلال السوداني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نكانا الزامبي 2 × 1 الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توتنهام هوتسبير - إنجلترا

-

x
22:00

-

بوروسيا دورتموند - ألمانيا

أياكس أمستردام - هولندا

-

x
22:00

-

- أسبانيا

نكانا - زامبيا

2

x
15:00

1

الهلال - السودان

الرجاء الرياضي - المغرب

0

x
18:00

0

أوثو دويو - الكونجو

نهضة بركان - المغرب

-

x
21:00

-

حسنية أكادير - المغرب

النادي الصفاقسي - تونس

-

x
21:00

-

إينوجو رينجرز - نيجيريا

الزمالك - مصر

-

x
21:00

-

نصر حسين داي - الجزائر

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