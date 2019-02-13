شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي خارج قائمة إنتر لمواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل
الخليج 365- خرج النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان الإيطالي من قائمة فريقه استعدادا لمواجهة رابيد فيينا غدا الخميس في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.
وقد تم سحب شارة القيادة من النجم الأرجنتيني وإعطائها للحارس السلوفيني هاندوفيتش، بعد وجود أزمة مع إدارة الفريق الإيطالي بخصوص تجديد تعاقده مع الانتر.
كما يعاني إيكاردي من حالة صيام تهديفي، بعد عدم تسجيله أي أهداف في أخر 7 مباريات، مما تسبب في طلب سباليتي المدير الفني للانتر إنهاء أزمة تجديد تعاقده مع الفريق.
شارك إيكاردي في 20 مباراة هذا الموسم بالدوري الإيطالي ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين فقط.
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