شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إيطالي بين يوفنتوس وانتر للتعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدأ الصراع بين الأندية الإيطالية للحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن تجديد برشلونة لتعاقده مع اللاعب ليس من ضمن خطط الفريق الكتالوني، بعد التعاقد مع الهولندي الشاب فرانك دي يونج لاعب أياكس الهولندي.

كما أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، بعد أحتمالية خروج اللاعب من القلعة الكتالونية نهاية الموسم، سيشتد الصراع بين يوفنتوس وانتر ميلان للتعاقد مع النجم الكرواتي، خاصة وأن اللاعب هدف للثنائي منذ فترة كبيرة.

وعلى الرغم من استبعاد فابيو باراتيكي المدير الرياضي لليوفي التعاقد مع راكيتيتش، ألا أن وضعه الحالي في البارسا قد يغير الأمور في نهاية الموسم.