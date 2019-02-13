شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من نابولي لنجمه بعد إصابته في الركبة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى نابولي، اليوم الأربعاء، أمله في أن يتعافى المدافع الإسباني، راؤول ألبيول، الذي يعد أحد قادة الفريق، من إصابته، بعد خضوعه لجراحة في لندن، بسبب مشكلة في الركبة اليسرى.

وقال نابولي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ننتظرك قريبا في الملعب يا راؤول ألبيول".

وخضع ألبيول، 33 عامًا، لجراحة أمس الثلاثاء "لتنظيف الوتر الرضفي بالركبة اليسرى"، في مستشفى بلندن، ويُتوقع أن يغيب عدة أشهر عن الملاعب.

ويلعب المدافع المخضرم بصفوف البارتينوبي منذ 2013، وارتدى قميصه في 232 مباراة، ليتوج معه بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، عام 2014.