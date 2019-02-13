مباريات عيد الحب.. «خميسك أوروبي» في الفلانتين

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يدخل الكثير من عشاق كرة القدم في حيرة كبيرة، عندما يصادف يوم عيد الحب، إقامة الكثير من المباريات الهامة، والتي يكون أبرزها في الدوري الأوروبي

يشهد غدًا الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، حيث تنطلق مواجهات الذهاب في الدور الـ32، من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، وأبرزها عندما يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على مالمو السويدي، وأيضًا مواجهة أرسنال مع نظيره باتي بوريسوف الروسي، ومباراة لاتسيو الإيطالي مع نظيره إشبيلية الإسباني، ويصادف هذا اليوم 14 فبراير تاريخ يوم «عيد الحب»، والذي يحتفل به العديد من الأشخاص حول العالم، وهو الموقف الصعب الذي يتعرض له الرجال المرتبطون كل عام.

كما تنطلق في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مباراتين من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا، بين توتنهام الإنجليزي ونظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، فيما يحل ريال مدريد الإسباني حامل لقب آخر 3 نسخ من بطولة (الشامبيونزليج)، ضيفًا على نظيره آياكس

كما تنطلق في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مباراتين من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا، بين توتنهام الإنجليزي ونظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، فيما يحل ريال مدريد الإسباني حامل لقب آخر 3 نسخ من بطولة (الشامبيونزليج)، ضيفًا على نظيره آياكس أمستردام الهولندي، في الليلة التي تسبق يوم الاحتفال بعيد الحب. وتأهل دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال بعدما خطف صدارة المجموعة الأولى من أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، بينما صعد توتنهام بعدما احتل مركز الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط. كما صعد ريال مدريد إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل أياكس بعد احتلال مركز الوصافة في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة أيضًا. ولتفادي النكد من زوجتك أو حبيبتك، والوصول إلى حل جذري للأزمة التي تواجه الرجال من عشاق كرة القدم، أثناء المباريات، هي الاحتفال بالفلانتين، في الوقت الذي ستقام فيه عدد من المباريات الهامة، فهناك حلول للخروج من تلك الأزمة أولها هي الحجز في مطعم أو كافيه يتيح لك قضاء ليلة عيد الحب مع حبيبتك، وتناول عشاءً رومانسي، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بمشاهدة المباراة التي تنتظرها. أما الحل الثاني، فهو الاستئذان من عملك مبكرًا، من أجل الخروج رفقة شريكة حياتك للاحتفال بعيد الحب قبل وقت كاف من بدء مباريات الدوري الأوروبي، ومن ثم الذهاب رفقة أصدقائك للاستمتاع بالمباريات. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات الغد كالتالي: رابيد فيينا النمسا × إنتر ميلان إيطاليا - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء سلافيا براج (التشيك) × كي آر سي جينك (بلجيكا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء كراسنودار (روسيا) × باير ليفركوزن (ألمانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء Advertisements رين (فرنسا) × ريال بيتيس (إسبانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء أوليمبياكوس (اليونان) × دينامو كييف (أوكرانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء لاتسيو (إيطاليا) × إشبيلية (إسبانيا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء باتي بوريسوف (روسيا) × آرسنال (إنجلترا) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء جالطة سراي (تركيا) × بنفيكا (البرتغال) - في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء فيكتوريا بلزن (التشيك) × دينامو زغرب (كرواتيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء كلوب بروج (بلجيكا) × ريد بول سالزبورج (النمسا) - في تمام الساعة العاشرة مساء زيوريخ (سويسرا) × نابولي (إيطاليا) - في تمام الساعة العاشرة مساء مالمو (السويد) × تشيلسي (إنجلترا) - في تمام الساعة العاشرة مساء شاختار دونيتسك (أوكرانيا) × آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء سيلتك (إسكوتلندا) - فالنسيا (أسبانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء سبورتنج لشبونة (البرتغال) × فياريال (إسبانيا) - في تمام الساعة العاشرة مساء

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