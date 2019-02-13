انت الان تتابع الهلال السوداني يسقط أمام نكانا في الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

خسر فريق الهلال السوداني، من نظيره نكانا الزامبي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب "نكانا ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. سجل هدف الهلال، وليد حسن في الدقيقة 7 وأحرز ثنائية نكانا تسيمينجا ووالتر باولايا، في الدقيقتين 14 و85، بهذا الفوز يرتفع رصيد نكانا إلى 3 نقاط بالتساوي مع الهلال وزيسكو يونايتد الذي يلتقي في السادسة مساء اليوم الأربعاء مع أشانتي كوتوكو صاحب المركز الأخير بالمجموعة الثالث، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

رغم سوء أرضية الملعب فإن المباراة شهدت محاولات عديدة على المرمى من جانب الفريقين وكان الضيوف أصحاب الكلمة الأولى في اللقاء بعد أن أحرز وليد حامد هدف التقدم للهلال السوداني في الدقيقة السابعة، تقدم الهلال لم يستمر طويلا حيث جاء رد أصحاب الأرض سريعا عن طريق تسيمينجا الذي أحرز الهدف الأول لنكانا في الدقيقة

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