الامارات | أروابارينا: لا نفكر في الشارقة والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لا نفكر في الشارقة والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه لا يفكر في الشارقة والعين، لافتاً إلى أن تركيزه على مواجهة عجمان بعد غد في دوري الخليج العربي.

وقال في مؤتمر صحافي: "نعود إلى مباريات الدوري بعد الفوز في الكأس، نواجه منافس عنيد، فريق جيد متماسك، لديه 19 نقطة، منهم 12 خارج ملعبه، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا، خصوصاً بعد جهد كبير أمام النصر، يجب أن ننسى هذه المباراة، نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا، النقاط الثلاثة مهمة جداً".

وأضاف: "أمامنا الشارقة ثم العين، تحدثت مع اللاعبين، هم متفهمين أننا ينتظرنا شهرين صعبين فبراير ومارس، والدوري سنلعب أمام 3 فرق من التي تنافس على الصدارة، ولكن كما ذكرت التركيز أمام عجمان، ولن نفكر في المباريات التالية، قبل تخطي "البرتقالي" والأحلام تزيد عندما نحقق الفوز، أهم شيء للجهاز الفني أننا نعيش لحظات جيدة حالياً، يجب أن نتذكر اللحظات الصعبة، ولا تفكير في الشارقة أو العين".