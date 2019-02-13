شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يطالب لاعبي الأهلي بغلق الملف الأفريقي والتركيز في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواني مارتن لاسارتي، ملف بطولة أفريقيا بعد مباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير، والتي جمعتهم في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.
وطالب لاسارتي لاعبي الفريق بإغلاق ملف بطولة أفريقيا ومباراة سيمبا والتفكير في بطولة الدوري التي سيخوض خلالها الفريق ارتباطات متتالية وقوية، يبدأها بمواجهة الإنتاج الحربي السبت المقبل.
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