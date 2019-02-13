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شكوك حول مشاركة جاريث بيل مع ريال مدريد في مواجهة آياكس

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أشارت  صحيفة آس الإسبانية عن احتمالية غياب اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم عن مباراة فريقه أمام آياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره آياكس في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة .

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن بيل اشتكى من بعض الآلام بسبب الكدمة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق الملكي أمس الثلاثاء.

كما لفتت آس إلى أن مشاركة بيل في مباراة اليوم قد تكون محل شك في مباراة اليوم بسبب الإصابةش

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