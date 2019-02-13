مدافع ليفربول السابق: سترلينج في الوقت الحالي أفضل من صلاح

صرح مدافع ليفربول السابق ستيف نيكول، بأن الانجليزي رحيم سترليتج جناح مانشستر سيتي تفوق على محمد صلاح في الوقت الحالي.

وردًا على سؤال عبر قناة ESPN بشأن الأفضل بين محمد صلا ورحيم سترلينج، قال كريج بيرلي لاعب تشيلسي السابق: "خلال الوقت الحالي أرى أن سترلينج أفضل.. من وجهة نظري سترلينج وصل بمستواه إلى مرحلة أفضل، على كافة المستويات، اللمسة، القوة والرؤية، هو الآن يمتلك كل هذا."

وصدق ستيف نيكول على كلامه، قائلًا: "علي أن أوافق.. أزبلكويتا بدون أدنى شك المدافع الأيمن الأفضل في البلاد.. سترلينج دمره تمامًا، ولم يتمكن من إيقافه وعجز عن التعامل مع سرعته."

وحافظ محمد صلاح خلال الموسم الحالي على صدارته لترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعدما أحرز 17 هدفًا متفوقًا على سيرجيو أجويرو أقرب ملاحقيه