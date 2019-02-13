شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: انطلاق الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في مارس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سخرت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة الإمكانيات والسبل لانطلاق الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في شهر مارس القادم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك من أجل أن تحقق الهدف السامي وهو الدمج والتسامح وقبول الآخر.

وأوضح الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب، أن ألعاب أبوظبي 2019 تعد الأكبر والأضخم في تاريخ حركة الأوليمبياد الخاص منذ أول ألعابها في بشيكاغو 1968 م، مؤكداً أنها ستحدث نقلة نوعية ضخمة وكبيرة نحو الاهتمام بذوي الإعاقة الفكرية في الـ 193 دولة عالمية المشاركة في الألعاب، مبيناً أن الأوليمبياد يقام للمرة الأولى في دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم المنطقة إلى أمريكا وأوروبا في تنظيم الألعاب العالمية، وهو أمر يدعو للفخر والشعور بالسير في الطريق الصحيح نحو الاهتمام بذوي الاعاقة الفكرية وما يقدمه لهم الأوليمبياد الخاص سواء على المستوى الرياضي من خلال الألعاب والمسابقات المختلفة، أو على المستوى الصحي والاجتماعي والإنساني.

وقال: «يكفينا فخراً أن ألعاب أبوظبي ستشهد مشاركة 7500 لاعب ولاعبة، وتشارك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولأول مرة في تاريخها بأكبر عدد من اللاعبين وفى عدد كبير من الرياضات الأوليمبية الـ 24 التي تشهدها الألعاب، إلى جانب مشاركتهم في جميع المؤتمرات المقامة على هامش الألعاب».