بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من تنزانيا

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا ببطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر من سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتربع الأهلي علي قمة المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الرابعة حيث يمتلك الأهلي ٧ نقاط يليه سيمبا برصيد ٦ نقاط ثم شبيبة الساورة الجزائري برصيد ٥ نقاط وأخيرا فيتا كلوب الكونغولي ب٤ نقاط.

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