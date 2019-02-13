شكرا لقرائتكم الخروج الباكر يهدد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:47

يلتقي الزمالك المصري مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري اليوم (الأربعاء) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم، ويرفع الفريق «الأبيض» شعار لا بديل عن الفوز لتفادي شبح الخروج الباكر من البطولة بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام مضيفه جورماهيا الكيني (2- 4) ليتذيل المجموعة الرابعة.



وتجاوز الزمالك آثار هزيمته الكبيرة في البطولة القارية بفوز ثمين على النجوم في الدوري المحلي ليحافظ على تصدر المسابقة، وطالب المدير الفني للمارد الأبيض السويسري كريستيان غروس لاعبيه بالفوز اليوم على الفريق الجزائري من أجل الحفاظ على أمل بلوغ الدور ربع النهائي، وهدد غروس باستبعاد أي لاعب يقصر في التدريبات والمباريات، مؤكدا وجود أكثر من عنصر بديل جاهز. ويعود إلى صفوف «القلعة البيضاء» في مباراة اليوم صانع الألعاب محمود عبد المنعم «كهربا» والجناح الأيمن التونسي حمدي النقاز ولاعب الوسط محمد إبراهيم، واختار الاتحاد الافريقي (كاف) طاقم تحكيم بقيادة الغاني دانيال لارييا لإدارة المباراة.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفض الاعتراف بأية قرارات تصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية»، مشددا على بطلان توصيات الاجتماع الأخير لمشاركة رئيس الزمالك مرتضى منصور الموقوف بقرار رسمي من الاتحاد الأفريقي (كاف).