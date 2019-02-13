شكرا لقرائتكم وفاة الإنكليزي غوردون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:43

توفي الحارس الإنكليزي غوردون بانكس، بطل العالم 1996، عن عمر 81 عاما أمس الثلثاء بحسب ما أعلنت عائلته على موقع ناديه القديم ستوك سيتي، وكتبت عائلته في بيان «بحزن كبير، نعلن وفاة غوردون بسلام في الليل»، مضيفة أنها «مفجوعة» و«فخورة» به.



وكان بانكس حارس مرمى بلاده في النهائي الشهير لمونديال 1966 عندما فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد، واشتهر بصدة مذهلة للأسطورة البرازيلية بيليه في مونديال 1970.

وغرد المهاجم جيف هيرست (77 عاما)، صاحب ثلاثية في نهائي 1966 في ملعب ويمبلي «حزين جدا لسماع نبأ رحيل غوردون. أحد أكبر العظماء»، والى المنتخب الانكليزي الذي حمل ألوانه 73 مرة بين 1963 و1972، تمحورت مسيرة بانكس حول ناديي ليستر سيتي (1959-1967) وستوك سيتي (1967-1973).