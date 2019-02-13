شكرا لقرائتكم أنطونيو يطالب بحسم نقاط العنصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:45

قال ميخائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم إن أي نادٍ يثبت تورط جماهيره في وقائع عنصرية يتعين معاقبته بحسم نقاط من رصيده وإجباره على خوض مواجهاته على أرضه بدون مشجعين.



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ووقعت بعض الحوادث العنصرية في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم كان أحدث ضحاياها محمد صلاح مهاجم ليفربول على أرض وست هام يونايتد حيث وجهت بعض الجماهير إهانة عنصرية للاعب الدولي المصري الأسبوع الماضي.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي منع تشيلسي أربعة مشجعين من دخول ملعب ستامفورد بريدج حتى انتهاء تحقيقات الشرطة في هتافات عنصرية مزعومة ضد رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي لكن أنطونيو يشعر أن إيقاف المشجعين وحدهم لن يحل المشكلة.

وأبلغ أنطونيو شبكة سكاي الرياضية «معاقبة شخص لا يحل المشكلة. قد يحصل هذا الشخص على إيقاف مدى الحياة لكن لا يملك الجميع صورة لوجهه وقد يعود إلى الملعب»، وتابع: «لو بدأت الأندية تلعب مباريات بدون جماهير مع حسم نقاط منها فانها ستتعامل مع الأمر بجدية أكبر. لو أثر ذلك على الفريق والجماهير فانهم سيبدأون إصلاح أنفسهم».

وقال أنطونيو إنه يمكن استئصال العنصرية من الملاعب إذا تبنى الاتحادان الانكليزي والأوروبي نهجا أكثر صرامة، وأوضح «أحمل الاتحاد الانكليزي والاتحاد الأوروبي المسؤولية لانهما لا يتبنيان إجراءات صارمة بما يكفي، «لو واصلا التفكير في حلول أخرى ولم يضربا بيد من حديد مباشرة فان الأمر سيستغرق سنوات طويلة».