شكرا لقرائتكم رامسي ينتقل إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:49

أعلن فريق يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الأخيرة أن لاعب أرسنال الويلزي الدولي آرون رامسي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام سينضم بموجبه إلى صفوفه في الأول من تموز (يوليو) المقبل.



وقال النادي الإيطالي في بيان صدر إن «إلى جانب كونه لاعبا مهما في الدوري الإنكليزي الممتاز، سيجلب رامسي خبرته التي اكتسبها على الصعيد الأوروبي».

في المقابل ودع رامسي جماهير ارسنال في رسالة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها «لقد رحبتم بي عندما كنت مراهقا وكنتم إلى جانبي في الفترات الجيدة والصعبة التي مررت بها مع هذا النادي. بقلب حزين أودعكم بعد 11 عاما لا تصدق في شمال لندن. شكرا»، وسيصل إبن الـ 28 عاما إلى إيطاليا في الأول من يوليو المقبل مع نهاية عقده مع ارسنال في 30 حزيران (يونيو).