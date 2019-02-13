كورتوا واثق بقدرة ريال على تتويج رابع توالياً

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محمد عثمان - الرياض - امستردام - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 01:08

أبدى حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ثقته بقدرة فريقه ريال مدريد الإسباني على التتويج بلقب رابع توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك في تصريحات أمس (الثلثاء) عشية حلوله ضيفاً على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثُمن النهائي. ويحمل النادي الملكي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (13)، وأحرز أربعة منها في المواسم الخمسة الماضية، علماً بأنه الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة خمس مرات توالياً، وذلك بفوزه بالنسخ الخمس الأولى لها منذ انطلاقها (بصيغتها القديمة) عام 1956.



وقال كورتوا في مؤتمر صحافي أمس: «أعتقد أنه من الممكن الفوز بأربعة ألقاب» على التوالي، مضيفاً: «كل عام، إذا سألت الناس من هو المرشح للفوز بدوري الأبطال، أعتقد أن الإجابة تكون ريال مدريد». وأضاف: «لدينا فريق جيد جداً، يتمتع بالخبرة، وعلينا أن نثبت ذلك من خلال الفوز على أياكس». ويفتقد ريال هذا الموسم ركيزتين أساسيتين في نجاحه القاري في الأعوام الماضية، هما المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده للألقاب الثلاثة الأخيرة، والبرتغالي

وقال كورتوا في مؤتمر صحافي أمس: «أعتقد أنه من الممكن الفوز بأربعة ألقاب» على التوالي، مضيفاً: «كل عام، إذا سألت الناس من هو المرشح للفوز بدوري الأبطال، أعتقد أن الإجابة تكون ريال مدريد». وأضاف: «لدينا فريق جيد جداً، يتمتع بالخبرة، وعلينا أن نثبت ذلك من خلال الفوز على أياكس». ويفتقد ريال هذا الموسم ركيزتين أساسيتين في نجاحه القاري في الأعوام الماضية، هما المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده للألقاب الثلاثة الأخيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، الهداف التاريخي للمسابقة، والمنتقل في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

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