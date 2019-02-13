شكرا لقرائتكم "الواتس آب" يكشف كواليس فوز عمرو وردة بالأفضل فى اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد فوز عمرو وردة لاعب المنتخب والمحترف فى أتروميتوس اليونانى ، بجائزة أفضل لاعب محترف فى الدورى اليونانى عن الموسم الماضى 2018/2019 ، بناءا على اختيار الاتحاد اليونانى لكرة القدم ، حرص الخليج 365 البوابة الرياضية لليوم السابع، على التواصل مع مدحت وردة نجم السلة السابق ، ووالد اللاعب لمعرفة كواليس تفاصيل فوز اللاعب بالجائزة .

كشف مدحت وردة نجم سلة الاتحاد السابق أنه علم بفوز نجله بالجائزة عن طريق ابنته فرح الشقيقة الصغرى لعمرو وردة ، ثم تفاجأ بالتهانى و المباركات تنهال عليه من رسائل و مكالمات تهنئة وتبارك له لفوز ابنه وردة الصغير بجائزة الأفضل فى اليونان

وأضاف وردة أنه بعد ذلك أرسل له عمرو صور التكريم و الاحتفال به ، مشددا انه وباقى الأسرة لم يكونوا على علم باختيار تجلهم للفوز بالجائزة قبل الإعلان الرسمى عنها .

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وأضاف وردة الكبير أن اللاعب تواصل معه فجر اليوم ، وبعد صلاة الفجر تلقى اتصال صوتى عبر الواتس اب ، وحرص خلال المكالمة على تهنئة نجله بالجائزة ، مع توجيه بعض النصائح له ليتبعها خلال الفترة المقبلة .

وأعلن وردة عن النصائح والتى تتلخص فى الجوانب الفنية فقط، مثل نصحه بأن " يسدد الكرة على المرمى كثيرا قائلا " يشوط كتير" بحيث لا تقل عدد تسديداته فى المباراة الواحدة عن 4 أو 5 مرات .

والنصيحة الثانية هى ان يخترق بين المدافعين فى المباريات .

و أشار مدحت وردة أن عمرو تلقى عدة عروض فى الفترة الاخيرة ، إل اان هذه العروض جعلت فريقه اليونانى يتمسك بزيادة سقف التعاقد مع اللاعب ، أى زادت القيمة المالية المطلوبة لضمه .