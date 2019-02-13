شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تتوافد على برج العرب بأتوبيسات مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جماهير الزمالك، تتوافد على ملعب برج العرب، من أجل مؤازرة الفريق الكروى الأول في مباراته أمام نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قرر تخصيص 100 أتوبيس لنقل الأعضاء والفرق الرياضية من مقر النادي بميت عقبة إلى ستاد برج العرب لمؤازرة الفريق، ومن المنتظر حضور ما يقرب من 10 ألاف مشجع بالمباراة.