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إنتر ميلان يسحب اشارة الكابتن من إيكاردى ويستبعده من رحلة النمسا

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن حسب شارة قيادة النيراتزورى من ماورو إيكاردى بدءاً من اليوم، الأربعاء، ومنحها للسلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى الفريق. 

كشف إنتر ميلان الإيطالى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، أن هاندانوفيتش سيكون قائد النيراتزوري، بدلًا من ماورو إيكاردي بدءاً من اليوم،الأربعاء. 

جدير بالذكر إن إنتر ميلان لم يتوصل بعد لاتفاق مع ماورو إيكاردي حول تجديد عقده مع النادي والمنتهى فى يونيو 2021. 

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وبهذا القرار، قد يكون ماورو إيكاردى على بعد خطوات من الإنضمام إلى مع نهاية الموسم الجارى.

 

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وإستبعد لوتشيانو سباليتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالى ماورو إيكاردى من قائمة النيراتزورى المسافرة إلى النمسا لمواجهة رابيد فيينا فى ذهاب دور الـ 32 بدور المجموعات للدورى الأوروبى الثامنة مساء غداً،الخميس.

قائمة انتر
قائمة انتر

 

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