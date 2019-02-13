شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13 / 2 / 2019 شكوك حول مشاركة بيل أمام أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل ريال مدريد ضيفا على أياكس الهولندى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف آرينا" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

شكوك حول مشاركة بيل فى مواجهة ريال مدريد أمام أياكس

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الويلزى جاريث بيل بات مهددا بالغياب عن المشاركة فى مواجهة الملكى الهامة اليوم أمام أياكس فى ذهاب دور الـ 16 من دورى الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن بيل تعرض لكدمة قوية فى مران الريال أمس، وأن مشاركته فى لقاء اليوم محل شك كبير، وهو ما يضع المدير الفنى سانتياجو سولارى فى اختيار بوحيد، بإشرك الثنائى فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بجانب الفرنسى كريم بنزيما فى الخط الهجومى للميرينجى.



جاريث بيل

فاران يغيب عن مران ريال مدريد الأخير قبل لقاء أياكس

غاب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني، استعداداً لمواجهة أياكس أمستردام اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب نزلة برد، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في اللقاء.

وأسدل الفريق "الملكي" الستار على تحضيراته على الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

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وينتظر المدير الفني لـ"الميرينجي"، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، تحسن حالة اللاعب الشاب الذي في حالة غيابه سيترك مكانه لناتشو فيرنانديز، لينضم بذلك للثنائي المصاب ماركوس يورنتي وإيسكو ألاركون، اللذين ظلا في مدريد.

وخاض الفريق تدريبات قوية استعداداً لمواجهة الأربعاء في ذهاب دور الـ16، وهو الدور الذي لم يسبق للفريق أن غادر البطولة منه منذ 19 عاماً.



رافائيل فاران

تفوق كاسح لـ ريال مدريد على أياكس فى المواجهات الأخيرة

قبل مواجهة اليوم، يدخل ريال مدريد لقاء أياكس متسلحا بتاريخ المواجهات بين الفريقين.

وفاز ريال مدريد فى جميع المباريات الست الأخيرة التى جمعت الفريقين فى دورى أبطال أوروبا، واحرز هجوم الريال 20 هدفا بالتمام والكمال، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط.