كونسلتو من برشلونة لمراقبة الفتى الذهبي لأياكس

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جدة - عمرو شويل يراقب مسئولو برشلونة الأسبانى فرينكي دي يونج مدافع البلوجرانا المستقبلى فى مباراة فريقه أياكس أمستردام الهولندى ضد ريال مدريد، والتى ستقام العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "يوهان كرويف أرينا".
برشلونة يراقب دي يونج فى مباراة أياكس ضد ريال مدريد
أشارت صحيفة "أس"الأسبانية، إن أحد مسئولى برشلونة سيراقب عن كثب أداء دي يونج لاعب خط وسط أياكس فى مباراة ريال مدريد مساء اليوم،الأربعاء، خاصة وأنها فرصة حقيقية للوقوف على مستوى اللاعب فى هذا الإختبار الصعب ضد المرينجي.
وأعلن نادى برشلونة عن ضم فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الهولندى لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2024 تبدأ من الموسم المقبل فى صفقة بلغت قيمتها 86 مليون يورو.
هذا وقد تصدر فرينكي دي يونج غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، حيث أكدت أن اللاعب متحفز لمواجهة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا الليلة، وأنه قبل إنتقاله إلى برشلونة رفض رفض عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان.
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