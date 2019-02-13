شكرا لقرائتكم كوكتيل أهلاوى زملكاوى فى قائمة المقاصة لمواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق بمدينة السويس ، استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي ، المقرر اقامتها في الخامسة مساء ، غدا الخميس ، على ملعب ستاد الجيش بالسويس ، ضمن مواجهات الـ 22 بالدوري.
واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – طه عادل – احمد محسن – عاصم سعيد – محمد دسوقي – مصطفى شبيطه – خالد الشيخ – شيميلس بيكلي – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – جون أنطوي – محمد رمضان – مروان حمدى – محمد توني .
وأكد وليد هويدي مدير الكرة ، ان اللاعبين لديهم اصرار وعزيمة للفوز علي المصري ، لإيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات بعد التعادل مع الاسماعيلي في المباراة الماضية للتأكيد علي المنافسة بقوة في المربع الذهبي .
وأوضح هويدي ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة المصري ، سيؤدون تدريبات خاصة في القاهرة ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات المقبلة.
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