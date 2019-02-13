شكرا لقرائتكم حلمي طولان: سنستعين بخطة اسقاط الأهلي والزمالك للفوز على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لمباراة الإتحاد والهلال السعودى وانتهى منذ قليل بفندق الإقامة أنه عندما أكد أن الهلال السعودي من أقوى الفرق على مستوى قارة أسيا لم يجامله ، وإنما هى الحقيقة ويمتلك قوى كبيرة من اللاعبين الدوليين مشيرا أنه سيواجهه بنفس خطة الفوز على الزمالك والأهلى وهو الخروج من المباراة الأولى بأفضل نتيجة والصعود فى مباراة العودة بالإسكندرية .

كما أضاف طولان أنه أعطى تعليمات للاعبين بعدم الإعتراض على التحكيم نهائيا وأنه يثق فى حكم اللقاء ولن يضحى باسمه وتاريخه فى مجاملة الهلال

وحول استهتار الإعلام السعودي بالمباراة واعتبار الإتحاد منافس ضعيف أوضح طولان أن الرد سيكون فى الملعب ، و ان اللاعبين جاهزين نفسيا وبدنيا للقاء وسنقاتل خلال الـ90 دقيقة لاننا الممثل الوحيد للكرة المصرية فى البطولة ، مختتما حديثه بمطالبة الجماهير المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بمساندة الفريق أثناء اللقاء .